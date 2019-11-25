Минюст попросил Верховный суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

У министерства есть претензии к уставу партии, которая выдвигала Собчак в президенты

Здание Министерства юстиции РФ в Москве Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в середине января решит вопрос о приостановке деятельности Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", председателем которой является оппозиционер Дмитрий Гудков.

"В суд поступил административный иск Минюста России о приостановлении деятельности партии. Судебное заседание назначено на 14 января в 10:00 мск", - сообщили в Верховном суде РФ.

Представитель суда не уточнил претензии Минюста.

Пресс-секретарь лидера "Гражданской инициативы" Алексей Обухов подтвердил "Интерфаксу" подачу иска о ликвидации партии. "На данный момент есть только определение о назначении даты судебного разбирательства - 14 января. Самого иска мы пока не видели. Но этого иска мы ждали в течение последних полугода - еще с марта у Минюста есть претензии к уставу партии, которых не существовало, когда выдвигали Собчак (Ксению Собчак - ИФ) в президенты, и которые возникли, стоило появиться какому-то Гудкову", - рассказал Обухов.

Об иске сообщил в понедельник на своей странице в фейсбуке официальный председатель партии Андрей Нечаев. "Последовательно оппозиционная и критическая по отношению к власти позиция не проходит бесследно", - написал он.

"Гражданскую инициативу" основал Андрей Нечаев в 2013 году. В 2018 году она выдвигала Ксению Собчак в президенты. В июне того же года партия провела съезд, на котором приняла решение о переименовании в Партию перемен, а Дмитрия Гудкова избрала председателем. Однако Минюст эти поправки не принял. Партия проводила съезд трижды, однако так и не смогла узаконить изменения.

Обухов объяснил, что партия решила после третьего отказа пока не проводить съезд, потому что "по неформальным каналам из администрации президента было известно, что пока партии зеленого света не дадут". "За год у нас было три съезда. Это история дорогая, примерно 1,5 млн каждый раз. Мы решили поиграть в газету - если зарегистрируют, это будет сигнал", - объяснил он. "Газету Гудкова" Роскомнадзор также несколько раз отказывался регистрировать. В настоящий момент Обухов продолжает судиться с ведомством.

Среди претензий Минюста к уставу партии, в частности, проблема с председателем. Как объяснил Обухов, полномочия Нечаева истекли в 2018 году, а полномочия Гудкова в силу, по мнению Минюста, не вступили, так как изменения "принимают только пакетом". "Другой пример - есть член федерального политсовета, который должен быть зарегистрирован в реготделении. Есть член, прописанный в Подмосковье, а входит в московское отделение. Так, мол, нельзя. Ну и другие подобные примеры. Очевидно, что решение о нерегистрации - политическое", - заявил Обухов.

Если суд согласиться с доводами Минюста, партии должны дать от двух до шести месяцев, чтобы провести съезд, принять поправки в устав и заново подать документы на регистрацию.

"После суда будем решать, что будем делать. Очевидно, что такая дата - в январе - выбрана для того, чтобы подорвать участие партии в выборах в Госдуму 2021 года. Мало найдется кандидатов, которые пойдут о платформы, существование которой эфемерно", - резюмировал Обухов.