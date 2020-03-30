Дмитрий Гудков вышел из партии "Гражданская инициатива"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что решил вместе с командой выйти из партии "Гражданская инициатива". Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе партии. Первым об этом решении написал "Коммерсантъ".

Гудков возглавил партию летом 2018 года. Тогда учредительный съезд решил создать на базе "Гражданской инициативы" Андрея Нечаева новую оппозиционную "Партию перемен". Минюст не зарегистрировал переименование партии, а в 2020 году добился через суд приостановки ее деятельности.

"Да, попытки регистрации "Партии перемен" при Путине закончены, мы больше не будем бороться с Минюстом за ее юридическое существование. Моя команда выходит из партии "Гражданская инициатива"", - написал Гудков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что два года назад он и его штаб "пытались воспользоваться последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику" за счет реорганизации уже зарегистрированной партии. Отказ в регистрации он назвал политическим.

"Мы честно прошли дорогу до конца: несколько съездов, множество отчетности и, наконец, Верховный суд, который окончательно и незаконно отказал в (пере)регистрации. Можно провести еще 10 съездов - но это, очевидно, бесполезно. Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым", - написал Гудков.

По словам политика, поскольку партию не регистрируют, "команда решила выйти из "Гражданской инициативы" и начать подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам". Он поблагодарил основателя партии Андрея Нечаева и выразил надежду, что такое "решение позволит ему более результативно бороться за сохранение "Гражданской инициативы"".

Андрей Нечаев оказался недоступен для комментариев.

Нечаев основал "Гражданскую инициативу" в 2013 году. В 2018 году Ксения Собчак выдвигалась от этой партии на президентские выборы и был допущена к участию. Также в 2018 году она вместе с Дмитрием Гудковым объявила о ребрендинге партии и намерениях возглавить партию на правах сопредседателей.

Затем Собчак осталась в федеральном политсовете партии, но партийную работу прекратила.

Минюст отказался зарегистрировать все изменения в партии, включая ее переименование, несмотря на три проведенных партсъезда.

25 ноября 2019 года Минюст попросил Верховный суд приостановить на три месяца деятельность партии. 14 января первая инстанция Верховного суда удовлетворила это ходатайство, 24 марта его подтвердила следующая инстанция.

Соратник Гудкова Александр Соловьев сказал "Коммерсанту", что одной из причин выхода команды Гудкова из партии стали внутрипартийные разногласия из-за работы Ксении Собчак на "Первом канале". В своей передаче "ДОК-ток" на "Первом канале" от 24 марта она сказала о том, что Владимир Путин - "единственный из европейских лидеров", кто посетил больницу с зараженными коронавирусом.



"Он не единственный. Я никогда не считал, что человек не имеет права хорошо относиться к Путину, но не считаю возможным состоять с таким человеком в одной политической организации", - сказал Соловьев изданию.