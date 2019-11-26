Мебельный магазин на площади более тысячи кв. м сгорел в Иркутске

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел утром во вторник в мебельном магазине "Мебель град" в Иркутске, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 1,2 тысячи кв. м.

Сообщение о пожаре в мебельном магазине на улице Сергеева поступило в 4:15 местного времени (23:15 понедельника мск). На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, она частично обрушилась. В 5:30 (0:30 мск) открытое горение было потушено. В настоящее время ликвидируют последствия пожара.

В тушении пожара были задействованы 41 человек и десять единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.