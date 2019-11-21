Торговый павильон загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м под Ростовом-на-Дону

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные борются с возгоранием в двухэтажном торговом павильоне на территории рынка "Атлант" в поселке Янтарный под Ростовом-на-Дону.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в 7:47 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном торговом павильоне в поселке Янтарный на улице Индустриальная.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров.

К тушению привлечены 52 человека и 12 единиц техники.