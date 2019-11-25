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При пожаре в хостеле на Бауманской улице пострадали два человека

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Москве потушили пожар в хостеле на Бауманской улице, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Пожар в трехэтажном здании по адресу Бауманская, дом 56/17, строение 1 начался днем на втором этаже. В 16:16 его локализовали на площади 30 квадратных метров. Пять минут спустя его полностью потушили.

На время тушения пожара перекрывали движение транспорта по Аптекарскому переулку.

Москва МЧС

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