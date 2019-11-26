Поиск

После падения второклассницы из окна школы в Омске возбуждено дело

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Омской области возбудили уголовное дело по факту падения ученицы второго класса из окна школьной библиотеки, сообщает областное следственное управление ведомства.

Дело возбуждено в отношении работников средней общеобразовательной школы N82 Омска по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, 20 ноября 2019 года днем восьмилетняя ученица второго класса из-за недосмотра работников школы оказалась в закрытой библиотеке, куда зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа.

Отмечается, что при падении школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована с предварительным диагнозом кататравма, компрессионный перелом одного из позвонков.

Омск СКР

Новости по теме

Новости

"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Прокуратура начала проверку по факту пожара в красноярской колонии

"Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

"Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с "Плесецка" с военным спутником

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Умер советский диссидент, писатель и журналист Михаил Хейфец

Суд отдал государству имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');