После падения второклассницы из окна школы в Омске возбуждено дело

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Омской области возбудили уголовное дело по факту падения ученицы второго класса из окна школьной библиотеки, сообщает областное следственное управление ведомства.

Дело возбуждено в отношении работников средней общеобразовательной школы N82 Омска по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, 20 ноября 2019 года днем восьмилетняя ученица второго класса из-за недосмотра работников школы оказалась в закрытой библиотеке, куда зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка выпала из окна второго этажа.

Отмечается, что при падении школьница получила телесные повреждения и была госпитализирована с предварительным диагнозом кататравма, компрессионный перелом одного из позвонков.