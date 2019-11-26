Дворник уссурийский школы уволена после уборки учеником снега с козырька второго этажа

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Школьного дворника в приморском Уссурийске, по вине которой ребенок с риском для жизни убирал снег с козырька здания школы, по результатам проверки уволили, сообщила пресс-служба администрации города.

"В результате проверки дворник уволена, завхозу объявлен выговор за слабый контроль над техническим персоналом, директору вынесено замечание. Претензий к общеобразовательному учреждению со стороны родителей мальчика нет", - говорится в сообщении.

С педагогами и техническим персоналом школы проведена беседа.

Установлено, что снег с козырька убирала женщина-дворник. На перемене ей вызвался помочь один из учеников школы. Мальчик убирал снег не более пяти минут. По словам руководства школы, ребенок сам захотел помочь убрать снег.

По данным УМВД Приморья, шестиклассник по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, решил помочь ей в уборке снега.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором легко одетый мальчик стоит на козырьке здания школы на уровне второго этажа и убирает лопатой снег. Мальчика за спину поддерживает стоящий у окна взрослый. Инцидент произошел в одной из школ Уссурийска. По факту случившегося полиция и следователи начали проверку.