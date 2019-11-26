"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Торэкс", которой принадлежит металлургический завод "Амурсталь", опасается закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок, сообщил заместитель гендиректора завода Дмитрий Козлов в ходе совещания по вопросу дальнейшей работы предприятия в правительстве регионе.

"В результате освещения в СМИ информации о выемке документов, кредитующие банки практически в этот же день остановили текущее финансирование. Все иностранные и российские покупатели на протяжении уже семи дней "встали на паузу". Имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и материалов, без которых завод не может работать, также приостановили отгрузку в адрес предприятия", - приведены в сообщении пресс-службы правительства края слова Козлова.

По его словам, уже через десять дней - в начале декабря - завод может быть полностью остановлен из-за отсутствия металлолома. Причем остановка завода зимой на срок более четырех суток приведет к полной потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования. Стоимость его восстановления составит не менее 1,5 млрд рублей.

Представители банков, которые также приняли участие в совещании, подтвердили, что на данный момент кредитование с их стороны временно приостановлено. Главной причиной является непонимание того, в каком статусе сейчас пребывает поручитель, которого на прошлой неделе задержали сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о Николае Мистрюкове, соучредителе ГК. При этом информации о предъявленных обвинениях или возбуждении уголовного дела нет.

"В настоящее время лимит финансирования заблокирован в связи с тем, что один из наших поручителей под арестом. Нам хотелось бы увидеть со стороны компании дополнительное обеспечение", - цитирует пресс-служба представителя одного из банков.

В свою очередь, исполняющий обязанности председателя правительства региона Юрий Злочевский подчеркнул в ходе совещания, что остановка работы предприятия негативно скажется на социальном климате Комсомольска-на-Амуре.

"Закрытие завода в зимний период означает его остановку на длительный срок 4-6 месяцев. Это также повлечет за собой сокращение людей - свыше 3,2 тыс. человек, а также прекращение платежей бюджеты всех уровней, что окажет негативное влияние на социальную ситуацию в городе президентского внимания", - подчеркнул Злочевский.

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, затем процедура неоднократно продлевалась. ООО "Торэкс" приобрело имущество завода на торгах в январе 2017 года, летом запустило производство.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Торэкс-Хабаровск" (управляет заводом "Амурсталь") на 50% принадлежит Ивану Манохину, оставшиеся доли (по 25%) - гендиректору "Дальпромснаба" (Хабаровский край) Николаю Мистрюкову и Ларисе Стародубовой, которая, по данным местных СМИ, является супругой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ее доля в управлении у ООО "СКРАП ФАР ИСТ).

При этом в сентябре Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО "Диалог" о приобретении 50% ООО "Торэкс" и ООО "Торэкс-Хабаровск". Владельцами ООО "Диалог", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", являются Николай Мистрюков (50%) и Лариса Стародубова (50%). Им же принадлежат блокирующие пакеты (по 25% каждому) в ООО "Торэкс" и ООО "Торэкс-Хабаровск". Владельцем еще 50% "Торэкса" является Павел Бельский, а ООО "Торэкс-Хабаровск" - АО "Армада" Ивана Манохина.

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов.