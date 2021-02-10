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Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям
Во время рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Сергея Фургала в Москве
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала начали проверять на причастность к махинациям с деньгами краевого бюджета, узнал "Коммерсантъ".

Следователи СК и службы экономической безопасности ФСБ, изучая бизнес Фургала и его партнеров, вышли на предполагаемые махинации с невозвратными кредитами, которые МСП-банк выдал подконтрольным экс-губернатору фирмам, скупавшим металлолом, пишет газета.

Басманный суд 29 января поместил под домашний арест предправления МСП-банка Дмитрия Голованова, которому вменяют превышение полномочий. О мере пресечения банкиру просил следователь главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СКР. По информации издания, он входит в бригаду, которая изучает бизнес Фургала, его жены и партнеров, а возглавляет группу старший следователь по особо важным делам при председателе СК Роман Мухачев, который расследовал дела экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

По версии следствия, 23 марта и 26 августа 2019 года МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО "Скрап Фар Ист" почти на 1 млрд рублей. Компания была доверительным управляющим доли жены Фургала Ларисы Стародубовой в "Амурстали". "Скрап Фар Ист" должна была погасить долг в марте 2020 года, но вернула банку только около 230 млн рублей, пишет газета.

Выдачу кредита санкционировал лично Голованов, считает следствие. В СК полагают, что при этом он явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП-банку.

"Коммерсантъ" уточняет, что претензии следствия к Голованову связаны не с поручительством "Амурстали" по этим кредитам.

Вопросы вызвало имущество ООО "Скрап Фар Ист" стоимость 14,5 млн рублей, которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Это котельная, два отрезка железнодорожных подъездных путей к складу металлолома ООО "Скрап Фар Ист" длиной 442 м и земельный участок площадью около 30 000 кв. м, на котором зарегистрирована сама фирма. Залоговая стоимость участка определена в 14,498 млн рублей, а остальной актив стороны оценили всего в 3 000 рублей.

Следствие полагает, что Дмитрий Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Фургалом и будет добиваться от банкира показаний о заинтересованности в сделках самого экс-губернатора, его родственников и деловых партнеров.

В июле 2020 года МСП-банк направил в Арбитражный суд Хабаровского края иск о признании ООО "Скрап Фар Ист" банкротом. Причем изначально сумма заявленных исковых требований составляла 500,5 млн рублей и почти сразу же снизилась до 267 млн рублей, напоминает издание. В сентябре 2020 года суд удовлетворил требование МСП-банка, и сейчас ООО "Скрап Фар Ист" находится в стадии банкротства. Каких-либо ликвидных активов у фирмы, по данным "Коммерсанта", не оказалось, хотя еще в 2019 году ее выручка составляла почти 4,5 млрд рублей.

Хабаровский краевой арбитраж сейчас рассматривает аналогичный иск МСП-банка о признании банкротом уже "Амурстали". С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн рублей. Ранее руководство предприятия говорило, что банк выдавал кредитыпод поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Закупленный ООО "Скрап Фар Ист" металлолом поступал на "Амурсталь", откуда в виде обжатых слитков экспортировался в Южную Корею. Как говорил гендиректор "Амурстали" Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО "Скрап Фар Ист", пишет издание.

Стародубовой принадлежит 25% в "Амурстали".

3 февраля Фургалу было предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о двух заказных убийствах бизнесменов и одном покушении, совершенных в середине 2000-х годов. Ему вменили статьи об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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ХабаровскХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
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