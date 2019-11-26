Поиск

Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Роструд предупреждает о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник, фальшивые постановления об административном наказании за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере стали получать российские работодатели.

В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.

Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе, передает пресс-служба Роструда совет замруководителя ведомства Ивана Шкловца.

Роструд Иван Шкловец

Новости

Суд не увидел вмешательства в частную жизнь в связи с видеонаблюдением в Москве

"Ведомости" узнали о планах реформирования электросетей до 2030 года

"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Прокуратура начала проверку по факту пожара в красноярской колонии

"Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

"Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Ракета "Союз-2.1в" успешно стартовала с "Плесецка" с военным спутником

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Худрук Александринки обвинил Эйфмана в притязаниях на сцену театра

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');