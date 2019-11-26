Россиян предупредили о рассылке поддельных штрафов от имени инспекций труда

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Роструд предупреждает о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник, фальшивые постановления об административном наказании за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере стали получать российские работодатели.

В связи с этим ведомство просит работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. При уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, напоминают в ведомстве.

Если у компании возникли сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, ей лучше обратиться в отделение трудовой инспекции в своем регионе, передает пресс-служба Роструда совет замруководителя ведомства Ивана Шкловца.