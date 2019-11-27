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Нарколаборатория, снабжавшая весь юг России "синтетикой", ликвидирована в Краснодаре

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полиция перекрыла канал поставок крупных партий синтетических наркотиков в Краснодарский край и другие регионы Южного федерального округа, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

По ее данным, два местных жителя открыли в гараже на окраине Краснодара лабораторию, в которой изготавливался мефедрон. Наркотик они сбывали в интернет-магазине с помощью закладок-тайников на территории всего ЮФО. В этой подпольной лаборатории нашли около 2 кг мефедрона, а также инструменты и оборудование для его изготовления.

Самих подозреваемых задержали с поличным при продаже 800 граммов наркотика дилеру из Ростовской области. Их арестовали за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Краснодар

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