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В Волгоградской области несовершеннолетние студенты колледжа получили сроки за наркотики

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Семь студентов колледжа из города Волжский получили сроки в колонии по обвинению в попытке сбывать наркотики. Как сообщили в СК Волгоградской области, четверо из них на момент совершения преступления были несовершеннолетними, суд назначил им по четыре года колонии общего режима.

Еще трое получили сроки от семи до семи с половиной лет.

По версии следствия, в августе 2017 года неизвестный через мессенджер предложил им заработать, раскладывая наркотики в тайники в Волжском. Они согласились и позвали еще четырех студентов.

Координатор сообщал подсудимым, где находится оптовая партия наркотиков, они должны были ее расфасовать и разложить по другим тайникам, местонахождение которых сообщить работодателю.

9 октября 2018 года осужденные по наводке забрали в Красноармейском районе Волгограда больше 300 граммов синтетического наркотика. Они привезли его в Волжский и собирались расфасовать в гаражном боксе. Их действия пресекли сотрудники областных управлений ФСБ и МВД.

Волжский Волгоградская область СКР ФСБ МВД

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