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Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря выходным днем

Роструд напомнил работодателям о праве сделать 31 декабря выходным днем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

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При этом, уточнил он, работодатель при определенных условиях может распорядиться о выходном дне. Для этого ему необходимо соблюсти ряд условий: распорядиться о выходном дне и решить вопрос с оплатой.

В любом случае 31 декабря считается предпраздничным рабочим днем. Он будет короче на один час.

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной - понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря.

Что касается предстоящих новогодних каникул в России, то они продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг. 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Роструд

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