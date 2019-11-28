В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня.

О внесении законопроекта журналистам сообщили в пресс-службе комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов. Авторы документа - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава упомянутого думского комитета Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев - отмечают в пояснительной записке, что в настоящее время, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ (ТК), 31 декабря не является нерабочим праздничным днем.

Однако, как показывает практика, 31 декабря, даже если этот дата выпадает на рабочий день, россияне нередко отвлекаются от исполнения трудовых обязанностей, так как занимаются подготовкой к Новому году, указывается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что у правительства РФ есть полномочия переносить выходные на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней.

Авторы законопроекта предлагают кабмину переносить нерабочие дни таким образом, чтобы всегда делать 31 декабря выходным, если этот день не выпадает на календарный выходной. При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено ТК РФ, отмечают в Госдуме.

Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами, считают авторы законопроекта.

Ранее в ноябре заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец напомнил, что 31 декабря в производственном календаре на текущий год остается предпраздничным рабочим днем. При этом работодатель при определенных условиях может сделать 31 декабря выходным, отметил Шкловец.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дискуссию о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместной. "Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - говорил Песков журналистам в середине ноября.