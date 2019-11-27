Свердловский депутат заявил о желании 73% жителей Екатеринбурга вернуть выборы мэра

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что 73% жителей Екатеринбурга поддерживают возвращение прямых выборов мэра города. Он сослался на результаты опроса "Омнибус" фонда "Социум", проведенного среди 600 человек по телефону.

Депутат выложил в фейсбуке фотографии страниц отчета с результатами опроса. Там указано, что 52% респондентов "безусловно поддерживают" возвращение выборов, 21% - "скорее поддерживают", 6% - против, еще 21% безразлично или они не определились с чем нет. Против выступили 6% опрошенных, еще 21% относится к данной теме безразлично или не смогли ответить.

По словам депутата, процент сторонников выборов выше среди образованных горожан и среди руководителей предприятий и бизнесменов.

Опрос прошел по предложению комитета за прямые выборы мэра.

Вегнер в июне 2019 года внес в областное заксобрание поправки о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. В октябре инициативная группа из 20 человек подала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума о выборах мэров в регионе. Избирком вернул активистам документы из-за ошибок в оформлении.

Последние выборы мэра в Екатеринбурге прошли в 2013 году, их выиграл Евгений Ройзман. Он подал в отставку весной 2018 года после того, как Заксобрание Свердловской области одобрило закон об отмене таких выборов. Ройзман отказался подписывать соответствующие поправки в городской устав и предпочел уйти в отставку.

В сентябре 2018 года депутаты думы Екатеринбурга единогласно избрали вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского главой города.