Свердловский избирком зарегистрировал ходатайство о референдуме о выборах мэров

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Свердловской области сообщила, что одобрила ходатайство о проведении референдума по вопросу выборов мэров городов.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума поступило в избирком области 4 марта.

17 марта комиссия решила направить ходатайство и приложенные к нему документы в Законодательное собрание Свердловской области, решив, что все эти документы оформлены строго по закону.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального избиркома, вопрос референдума заключается в том, поддерживают ли опрашиваемые принятие областного закона о системе выборов глав муниципальных районов, городских округов, за исключением ЗАТО. Так, данным законопроектом предполагается, что мэры буду избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию.

Свердловское Заксобрание 8 декабря 2020 года отклонило законопроект о возобновлении прямых выборах глав муниципалитетов в регионе, который внесла инициативная группа, собрав в его поддержку более 13 000 подписей. Депутаты заявили, что документ требует доработки и в нем "нет четкого понимания, каким же будет глава: либо председателем думы и мэром города, либо главой администрации, либо еще какая-то форма".

Позднее представитель инициативной группы Владислав Постников сообщал о том, что группа планирует подготовить и внести новую версию законопроекта в 2021 году.

Весной 2018 года губернатор Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене выборов мэров Екатеринбурга, который депутаты одобрили. Затем они приняли аналогичный закон об отмене выборов в Нижнем Тагиле, после чего в Свердловской области не осталось муниципалитетов, главы которых избираются напрямую