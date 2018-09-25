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Дума Екатеринбурга выбрала мэром города вице-губернатора Высокинского

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Екатеринбурга седьмого созыва на первом заседании во вторник утвердили кандидатуру заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского на должность главы города. Об этом сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания.

Кандидатуру Высокинского поддержали большинство депутатов.

Кроме того, депутаты выбрали председателем думы Игоря Володина. Должность заместителя председателя занял Виктор Тестов.

После избрания Высокинского перед депутатами выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал решение парламентариев "командным".

В своем инстаграме Куйвашев написал, что "в Екатеринбурге сформирована новая власть", городу "необходимо придать ускорение в развитии, решить немало накопившихся проблем".

"Я как губернатор буду поддерживать новое руководство города. (...) Поздравляю Екатеринбург с формированием органов власти и желаю новой городской команде продуктивно работать на благо горожан. Ребята, вы должны сделать Екатеринбург лучше", - отметил Куйвашев.

В начале сентября комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Екатеринбурга рекомендовала три кандидатуры - заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктора Маслакова, заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского и юриста Надежды Абакумовой.

Региональный политсовет "Единой России" на заседании 19 сентября поддержал Высокинского на должность главы Екатеринбурга.

Как сообщалось, в апреле депутаты Заксобрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга. Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию.

Вскоре после этого мэр Евгений Ройзман подал в отставку. Свое решение он объяснил нежеланием принимать участие во внесении в городской устав соответствующих изменений.

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Теги: Екатеринбург

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