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В Пскове арестовали подозреваемого в нападении с ножом на детского врача

По данным СМИ, его дочь умерла от лейкоза, он винил в этом медиков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Псковский городской суд арестовал до 24 января мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на гематолога детской областной больницы, сообщила пресс-служба областного управления СКР.

Ему вменили статью о покушении на убийство в связи со служебной деятельностью потерпевшей.

Следователи установили, что его не раз привлекали к уголовной ответственности за умышленные преступления против жизни и здоровья, половой свободы личности, собственности и общественной безопасности, в том числе за убийство.

По версии следствия, 25 ноября днем он пришел в больницу и ударил врача ножом, она была ранена в бок.

Следствие полагает, что напавший был недоволен тем, как псковские врачи лечили его дочь от лейкоза, она умерла минувшим летом. Мать ребенка сообщила "Псковской ленте новостей", что растила дочь одна, о ее болезни отец ребенка узнал из соцсетей. Она подтвердила, что у него было уголовное прошлое.

Псков СКР Псковская область

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