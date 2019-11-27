"Дочка" "Газпрома" исключила отравление учащихся Вадской школы из-за работы ГРС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Работа газораспределительной станции (ГРС) "Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы, говорится в заявлении ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", дочерней компании ПАО "Газпром".

Ранее сообщалось, что в понедельник в школе в Нижегородской области пострадали 44 человека (43 детей и один взрослый), предположительно от отравления газом. После обследования медиков все пострадавшие были отпущены домой.

"Трансгаз" сообщает, что Волжско-Окское управление Ростехнадзора не зафиксировало нарушений в режиме эксплуатации 25 ноября 2019 года технологического оборудования газораспределительной станции (ГРС) "Вад" Вадского района Нижегородской области. Соответствующее заключение поступило сегодня в адрес ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", информируют газовики.

"Ростехнадзор установил, что режим работы технологических устройств ГРС "Вад" 25 ноября соответствовал Технологическому регламенту на эксплуатацию, определяющему порядок организации надежного и безопасного ведения технологического процесса данной станции. Осмотр узлов одоризации и подогрева газа, емкости для хранения одоранта показал, что оборудование технически исправно. Отказов в работе оборудования и ошибок в действиях персонала специалистами Ростехнадзора не зафиксировано. Работы по сливу одоранта в емкость хранения и заправка одорантом расходных емкостей на ГРС "Вад" 25 ноября не производились. Таким образом, несанкционированного выброса и разлива одоранта не установлено", - говорится в релизе.

"Трансгаз" также отмечает, что в тот день ветер дул не от ГРС к школе, а от школы к ГРС.

"Согласно информации, полученной от ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 25 ноября в период с 9:00 до 12:00 по данным ближайшей метеостанции наблюдался штиль с переходом в юго-западный ветер скоростью до 4 м/с. То есть ветер дул по направлению от Вадской средней школы в сторону газораспределительной станции. Необходимо также отметить, что газ в два раза легче воздуха, поэтому, по законам физики, сразу поднимается в верхние слои атмосферы. Соответственно, ветер даже теоретически не мог бы донести запах одоранта от ГРС "Вад" до школы, находящейся на расстоянии около 2,2 км от ГРС в центре плотной жилой застройки", - сообщает компания.

"Работа ГРС "Вад" не могла стать причиной отравления учащихся Вадской школы", - резюмируют специалисты "трансгаза".

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" сообщает, что направил материалы видеонаблюдения с 7:00 25 ноября и оперативную документацию ГРС "Вад" в Следственный комитет.