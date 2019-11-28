Набиуллина призвала вывести ЦБ РФ из-под действия "регуляторной гильотины"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании правительства, на котором обсуждаются законопроекты о реформе контроля и надзора.

"У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центрального банка", - сказала Набиуллина в четверг.

Глава регулятора пояснила, что в первоначальной редакции законопроекта о "гильотине" предусматривалось, что порядок, определяющий выработку обязательных требований к бизнесу, на ЦБ распространяться не будет. В новой редакции этот пункт почему-то исчез, выразила недоумение Набиуллина.

"Порядок такой по подготовке нормативно-правовых актов и обязательных требований в сфере деятельности Центрального банка установлен законом "О Центральном банке". Многие положения этого законопроекта не могут распространяться на нашу сферу, в том числе, например, здесь в законопроекте предполагается, что орган один не может совмещать функции регулирования и надзора, а Центральный банк совмещает функции регулирования и надзора. Мы не видим необходимости пересматривать эту позицию", - подчеркнула глава регулятора.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в целом поддержал позицию Банка России, отметив, что вопросы регулирования в части ЦБ можно отразить в законе о Банке России.

Подготовленные Минэкономразвития законопроекты "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и "Об обязательных требованиях в РФ" определяют, как вводить требования для бизнеса и проверять их исполнение. Ранее сообщалось, что регулярность проверок будет зависеть от группы риска компании.

Ранее на заседании правительства первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.

Правительство с начала 2019 года обсуждает "регуляторную гильотину" - реформу управления, в результате которой должны быть сокращены или упразднены препятствия для развития бизнеса. Реформа предусматривает анализ и пересмотр действующих требований и ограничений.