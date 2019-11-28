Минэкономразвития предложило отменить избыточные требования к рестораторам

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает в первую очередь снизить избыточные требования к ресторанному и гостиничному бизнесу, сообщил после заседания правительства курирующий "регуляторную гильотину" вице-премьер-глава аппарата кабмина Константин Чуйченко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил этому министерству к 18 ноября составить список отраслей бизнеса, в которых избыточные требования должны быть отменены в первую очередь. Предложения Минэкономразвития будут рассмотрены на совещании у Медведев 2 декабря, сказал Чуйченко.

На заседании 28 ноября были одобрены проекты законов в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. По словам Чуйченко, скоро эти проекты внесут в Госдуму, доработают и их могут принять в весеннюю сессию. Он отметил, что пока эти инициативы несовершенны.

По его словам, в течение примерно двух месяцев Минэкономразвития произведет эту доработку совместно с аппаратом правительства. "На площадке Государственной думы будет обсуждение и ко второму чтению будут внесены правительственные поправки. Надеемся, что принятие будет произведено в весеннюю сессию", - уточнил он.