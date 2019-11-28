Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов. Он заявил это на заседании правительства.

"Гильотинировать часть органов?" - переспросил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Силуанов заявил, что надзорных органов "очень много". Он считает, что предложение их сократить вписывается в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.

"Да, и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть...", - сказал он.

Премьер согласился, что это "вопрос не праздный", поскольку для бизнеса важно не сколько будет контролеров, а сколько "бумажек будет приходить".

"Конечно, общее такое соединение в ряде случаев надзорных функций там, где это разумно, где это возможно, наверное, это можно сделать. Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов - это система органов исполнительной власти, это компетенция правительства и президента. Президент обычно по предложению правительства принимает те или иные решения. Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить. Может такое тоже необходимо", - сказал Медведев.

Правительство с начала 2019 года обсуждает "регуляторную гильотину" - реформу управления, в результате которой должны быть сокращены или упразднены препятствия для развития бизнеса. Реформа предусматривает анализ и пересмотр действующих требований и ограничений.