Матвиенко предложила кабмину найти 100 млрд руб. на охранное оборудование для школ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Все российские школы и детсады должны быть обеспечены современным охранным оборудованием, для этого потребуется дополнительно выделить порядка 100 млрд рублей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Важнейшей задачей государственной политики, безусловно, является обеспечение безопасности детей. Это комплексный вопрос, но начать нужно, считаю, с первоочередных мер", - сказала Матвиенко на заседании возглавляемого ею Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По ее словам, недавно министерство просвещения провело анализ, согласно которому на оснащение школ и детсадов охранным оборудованием понадобится 100 миллиардов рублей. "Полагаю, что правительство сможет изыскать необходимые средства", - отметила спикер СФ.

Об усилении охраны детсадов и школ вновь заговорили в России на фоне трагедии в Нарьян-Маре, где 31 октября 36-летний местный житель проник в детский сад "Сказка" и зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа.

"Надеюсь, этот случай станет поводом для того, чтобы проверить и пересмотреть всю систему охраны и безопасности детских учреждений, пересмотра и уточнения норм, которые есть", - заявила 1 ноября Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, в детских садах регулярно происходят "то избиение, то насилие, в одном из регионов ребенка душили на веранде, но, слава Богу, вовремя заметили, в другом - похитили, в третьем - (совершали против детей - ИФ) насильственные действия сексуального характера, в четвертом недавно погибла девочка во время тихого часа".

"Можем бесконечно копаться в (подобных - ИФ) случаях, разбираться, что это - непрофессионализм, недофинансированность охраны, но кнопку в Нарьян-Маре нажал человек, который открыл дверь человеку с ножом. Элементарная человеческая халатность, надежда на "авось", потеря бдительности в то время, когда идет речь о заботе о детях. Дети в детсаду совершенно беспомощны, не защищены, это повышенная ответственность взрослых", - сказала Кузнецова.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на фоне трагедии в Нарьян-Маре предложил изменить постановление правительства РФ об обязанности детских садов и школ нанимать сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов) для охраны. По его словам, трагедия в Нарьян-Маре в очередной раз подняла вопрос об охране детских учреждений.

"Сложно даже подобрать слова для родителей, чей ребенок был убит в детском саду Нарьян-Мара. Шок и горе. Но эта беда вновь подняла вопрос об охране детских учреждений", - сказал Неверов.