"Автодор" ввел ночные тарифы на новых участках трассы Москва - Петербург

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Госкомпания "Автодор" ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках трассы М-11, проходящих по территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

Как сообщила компания, с 27 ноября при проезде по участкам от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты 543-646 км, 543-668 км, 543-684 км, 646-668 км, 646-684 км, 668-684 км) действует дифференцированный по времени суток тариф.

Дневной тариф на участках от 208 до 684 км действует с 6:00 до 23:59, ночной - с 00:00 до 5:59.

"Например, проезд от 646 до 684 км для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, ночью - 40 рублей. Соответственно, без транспондера - 120 и 50 рублей", - отмечает "Автодор", подчеркивая, что более полная информация о тарифах размещены на ее сайте.

Ранее ночные тарифы действовали только на участке М-11 от Солнечногорска до Твери (58-97 км и 97-149 км). Дневной тариф на этих участках также действует с 6:00 до 23:59 следующего дня, а ночной - с 1:00 до 5:59. Поездка в пятницу в интервале 00:00 - 00:59 расчитывается по тарифу четверга, а в понедельник в интервале 0:00-00:59 - по тарифу воскресенья.

Движение по платной скоростной автотрассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга открылось накануне, 27 ноября, с введением в эксплуатацию финальных 7-го и 8-го участков. В церемонии открытия трассы принял участие президент РФ Владимир Путин, сообщивший, что новая дорога будет называться "Нева". По словам главы государства, название для трассы выбирали на общественном голосовании.

Стоимость проезда от одного города до другого для легковых машин в будни составляет 1,82 тыс. руб., с транспондером - 1,331 тыс. руб., в выходные - 2,02 тыс. руб. и 1,494 тыс. руб. соответственно. Для грузовиков проезд стоит 2,71 тыс. руб., для автобусов - 3,98 тыс. руб., с транспондером - 2,106 тыс. руб. и 3,188 тыс. руб. соответственно.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее сделал предположение, что трассу М-11 оборудуют всей необходимой инфраструктурой менее, чем за два года.