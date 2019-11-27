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Новую платную автотрассу М-11 Москва - Санкт-Петербург назвали "Нева"

Новую платную автотрассу М-11 Москва - Санкт-Петербург назвали "Нева"
Участок платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Трасса М-11 Москва - Санкт- Петербург будет носить название "Нева", об этом сообщил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали. Название для трассы выбирали на общественном голосовании.

В среду, 27 ноября, состоялось символическое открытие трассы, по которой проехали несколько автомобилей.

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В церемонии открытии автомагистрали также приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко и главы регионов.

Новая скоростная трасса общей протяженностью 669,8 км проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и является платным "дублером" трассы М-10. Для ее создания было заключено две концессии и четыре долгосрочных инвестиционных соглашения. Общая стоимость строительства составила 520 млрд руб., включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций.

Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 для легковых машин в будни составляет 1,82 тыс. руб., с транспондером - 1,331 тыс. руб.; в выходные - 2,02 тыс. руб. и 1,494 тыс. руб. соответственно. Для грузовиков проезд стоит 2,71 тыс. руб., для автобусов - 3,98 тыс. руб.; с транспондером - 2,106 тыс. руб. и 3,188 тыс. руб. соответственно.

Строительством финальных, седьмого и восьмого, участков трассы (543 - 646 км и 646 - 684 км) в Новгородском и Чудовском районах Новгородской области, Тосненском районе Ленинградской области занималось ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на этих участках общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принял на себя обязательство построить участки автодороги, осуществлять их эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Петербург М-11 Владимир Путин

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