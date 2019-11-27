На обустройство новой трассы Москва - Петербург отвели менее двух лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Платную трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург оборудуют всей необходимой инфраструктурой менее, чем за два года, уверен спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"У нас есть опыт обустройства дороги: когда мы построили трассу Чита - Хабаровск. Вокруг не было ничего, кроме тайги, медведи ходили. Не было ни связи, ни медицинских учреждений, ни пунктов ГАИ - за два года мы это все оборудовали. Мне кажется, что М-11 мы можем оборудовать гораздо быстрее, чем за два года", - в свою очередь сказал журналистам Иванов.

Министр транспорта Евгений Дитрих, в свою очередь, сообщил, что вдоль трассы появятся объекты сервиса, оборудованные по минимальному, среднему и максимальному стандартам. Он пояснил, что разработан стандарт объектов сервиса. Так, в минимальной конфигурации это будет только автозаправочная станция, в средней - заправочная станция, магазин и некоторые сервисные услуги.

Максимальная же конфигурация подразумевает открытие небольшой гостиницы, наличие душевых кабин, прачечной, автомойки. "Такого же рода объекты мы сразу проектируем на новой трассе, которая свяжет Москву с Казанью", - заверил Дитрих.

Министр также рассказал, что сам осмотрел несколько уже открытых заправок на новой трассе. По его словам, "сегодня крупные нефтяные компании эти заправки устанавливают".

По его мнению, для комфортного и безопасного проезда по М-11 достаточно ее ширины и освещения. При этом министр сослался на экспертные заключения. "Есть такое понятие - освещенность. В тех условиях, когда фар автомобиля достаточно, чтобы можно было комфортно увидеть разметку, дорожные знаки, можно обойтись и без освещения. Как правила освещаются те участки, где меняется режим движения или участки, где меняется профиль, где водителю нужно видеть дорогу далеко", - пояснил Дитрих.

Он отметил, что трасса Москва - Санкт-Петербург "практически вся освещена".

Новая трасса

Трассу М-11 открыли ранее в среду. На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что новая автодорога будет называться "Нева". Название для трассы выбирали на общественном голосовании.

Новая скоростная трасса общей протяженностью 669,8 км проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и является платным "дублером" трассы М-10. Для ее создания было заключено две концессии и четыре долгосрочных инвестиционных соглашения. Общая стоимость строительства составила 520 млрд руб., включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций.

Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по М-11 для легковых машин в будни составляет 1,82 тыс. руб., с транспондером - 1,331 тыс. руб.; в выходные - 2,02 тыс. руб. и 1,494 тыс. руб. соответственно.