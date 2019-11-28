"Газпром", МММ и ЮКОС названы самыми известными компаниями начала 90-х в России

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром", МММ и ЮКОС возглавили список компаний, с которыми прежде всего ассоциируется российский бизнес в начале 1990-х годов, показало исследование PwC и Аналитического центра НАФИ. Эксперты опросили 1001 сотрудника российских компаний с октября по середину ноября 2019 года.

"Газпром" и финансовую пирамиду Сергея Мавроди МММ на первое место поставили по 15% опрошенных, ЮКОС - 14%.

В топ-15 вошли также существующие и поныне "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк , "Роснефть" , "Норникель" , "Альфа-групп", "Аэрофлот" и "Сибнефть", после смены собственника ставшая "Газпром нефтью". Также туда попали прекратившие существование "МЕНАТЕП", "ЛогоВАЗ", биржа "Алиса", "Хопер-инвест" и "Довгань".

Аналитики назвали предсказуемым топ-3 самых известных бизнесменов той же эпохи. Это Борис Березовский (26%), Михаил Ходорковский (21%) и Роман Абрамович (16%).

Сергея Мавроди назвали 9%, Анатолия Чубайса, Германа Стерлигова и Владимира Потанина назвали по 5%. Чубайс, который в первой половине 90-х работал в правительстве, в списке бизнесменов оказался за счет опрошенных из поколения 30-летних, считают исследователи.

Для топ-менеджеров компаний 90-х респонденты чаще выбирали характеристики такие, как "вор, бандит, жулик", "нахальный, нахрапистый", "бессовестный, беспринципный". Зато нынешние руководители, оказались прежде всего - "грамотные, компетентные", "умные, образованные", "ответственные".

Большинство 30-летних предпринимателей (55%) считают, что сейчас бизнес вести сложнее, чем в 90-х. Респонденты постарше (59%) считают, что наоборот: услуги стали доступней, снизился уровень криминала, возможностей больше, хотя и возросла конкуренция.

54% молодых бизнесменов и 70% 60-летних согласны, что 30 лет назад иметь свое дело было сложно.

38% опрошенных считают, что коррупция в отношениях бизнеса с государством усилилась, 30% - что не изменилось вообще ничего.

В то, что российский бизнес в целом будет развиваться в ближайшие 30 лет, верят 57% 30-летних предпринимателей и 48% - 60-летних.

На вопрос, что нужно для успешного развития бизнеса в стране, 22% опрошенных ответили про ослабление регулирования со стороны государства. Это самый частотный ответ. 20% считают, что нужно снизить налоги. Также опрошенные говорили о необходимости господдержки и доступных кредитах, о проблемах нехватке кадров и коррупции.

Оба поколения почти единодушны (60-65%) в том, что частный бизнес эффективнее государственного. 72% опрошенных предпочли бы, чтобы их дети или внуки выбрали путь развития собственного дела, а не работу по найму. Представители бизнеса 90-х чаще (30%), чем другие участники опроса (14%), видят работу по найму в качестве оптимального будущего для своих детей или внуков.

Ветеран PwC Тамджид Басуниа, один из тех, кто запускал работу московского офиса PwC, а затем входил в советы директоров нескольких крупных компаний и банков, считает, что за прошедшие 30 лет значительно улучшилось качество управления. "Если бы в 1990, 1995 или даже в 2001 году вы спросили работников какого-нибудь российского банка, есть ли у них политика в области трансфертного ценообразования, люди бы просто не поняли этого вопроса. Ныне качество управления значительно выросло, в российских компаниях разработаны отличные управленческие информационные системы", - сказал он.