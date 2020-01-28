Министр здравоохранения Ростовской области вышла на работу после домашнего ареста
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Срок домашнего ареста обвиняемой в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской истек, она вышла на работу. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" ее адвокат Павел Лапшов.
"Татьяна Юрьевна находится на своем рабочем месте", - сказал Лапшов.
Она была отправлена под домашний арест на 2 месяца 29 ноября 2019 года, в тот же день на два месяца был заключен под стражу ее заместитель Беседовский.
Быковская и Беседовский подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 24 января не стал продлевать домашний арест Быковской и, по словам адвоката, "с 27 января она свободный человек".
В тот же день районный суд изменил меру пресечения Беседовскому на домашний арест.
27 января прокуратура подала апелляцию на смягчение меры пресечения обоим фигурантам дела.