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Министр здравоохранения Ростовской области вышла на работу после домашнего ареста

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Срок домашнего ареста обвиняемой в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской истек, она вышла на работу. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" ее адвокат Павел Лапшов.

"Татьяна Юрьевна находится на своем рабочем месте", - сказал Лапшов.

Она была отправлена под домашний арест на 2 месяца 29 ноября 2019 года, в тот же день на два месяца был заключен под стражу ее заместитель Беседовский.

Быковская и Беседовский подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупки на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 24 января не стал продлевать домашний арест Быковской и, по словам адвоката, "с 27 января она свободный человек".

В тот же день районный суд изменил меру пресечения Беседовскому на домашний арест.

27 января прокуратура подала апелляцию на смягчение меры пресечения обоим фигурантам дела.

Ростовская область Татьяна Быковская

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