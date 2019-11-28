Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывший начальник ОВД Кущевского района Кубани Владимир Финько найден мертвым у себя дома в Краснодаре. По факту начали доследственную проверку, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительной версии, Финько покончил с собой, сказал собеседник агентства.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется проверка", - добавил он.

Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка. Затем он стал начальником РОВД Абинского района Кубани и вышел на пенсию в 2012 году.

Деятельность банды "цапков" начали расследовать после того, как в доме Серевера Аметова в станице Кущевская нашли убитыми 12 человек, в том числе девятимесячную девочку. Лидером банды следствие назвало бизнесмена Сергея Цапка, в группировку входил муниципальный депутат Сергей Цеповяз. По версии следствия, ОПГ действовала в Кущевской с 1998 по 2010 год и за это время совершила 19 убийств и еще два покушения. Сергей Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.