Неисправность более чем на сутки задержала вылет рейса из Уфы в Китай

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания I Fly задержала вылет из Уфы в китайскую Санью более чем на сутки, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.

"В связи с неисправностью воздушного судна задержан рейс "Уфа - Санья" F7-9741 авиакомпании I Fly. Плановое время вылета 13:30 (мск) 28.11.2019, предварительное время вылета 16:30 (мск) 29.11.2019", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на рейс зарегистрированы 343 пассажира. Им предоставлены напитки, горячее питание и места в гостинице, заверили в уфимском аэропорту.