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Забастовка в Finnair привела к отмене 300 рейсов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финский авиаперевозчик Finnair отменил около 300 рейсов из-за забастовки наземных служб аэропорта Хельсинки, в результате чего более 20 тысяч пассажиров вынуждены изменить свои планы, понедельник информационное агентство Associated Press.

Забастовка затронула все наземные службы аэропорта, а также фабрику бортового питания.

Из-за забастовки отменены рейсы в Москву и Петербург, Бангкок, Гонконг, Пекин, Стокгольм и некоторые города Финляндии.

Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложила поменять маршрут полета, перенести дату поездки, либо полностью вернуть деньги за билет.

Как сообщает Finnair, забастовка организована финским профсоюзом служащих гражданской авиации в знак солидарности с работниками финской почтовой службы, которые уже в течение двух недель выходят на забастовки.

Сколько продлится забастовка сотрудников Finnair, агентство не уточняет.

Finnair Хельсинки

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