Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"Причиной посадки стало срабатывание датчика утечки масла с правого двигателя", - сказал представитель надзорного ведомства. По его словам, "посадка судна произошла в штатном режиме".

Пассажиры были направлены в стерильную зону, добавили в прокуратуре. В настоящее время они проходят регистрацию, к ним летит резервный борт, сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры, самолет совершил посадку в Казани в 17:24 по московскому времени, на борту находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.

В сентябре лайнер Red Wings с 215 пассажирами на борту, следовавший из Москвы в турецкую Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неисправности.