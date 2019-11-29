Экс-посол РФ в Белоруссии Бабич заявил, что скучает по Минску

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экс-посол России в Белоруссии, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич говорит, что скучает по Минску, но подчеркивает свою вовлеченность в вопросы белорусско-российской интеграции.

"Скучаю (по Минску). Но скучать коллеги (белорусские) не дают - в постоянном диалоге находимся. По интеграции", - сказал Бабич журналистам в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Бабич отказался комментировать, как идет работа по подготовке плана интеграции, и возможно ли проведение ранее запланированного на первую декаду декабря заседания Высшего госсовета Союзного государства, в ходе которого планируется подписать 31 "дорожную карту" по интеграции.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Ранее в апреле Бабич стал объектом критики белорусского МИД, который посчитал, что дипломат разрушает отношения между двумя странами.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.