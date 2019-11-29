Поиск

Экс-посол РФ в Белоруссии Бабич заявил, что скучает по Минску

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экс-посол России в Белоруссии, первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич говорит, что скучает по Минску, но подчеркивает свою вовлеченность в вопросы белорусско-российской интеграции.

"Скучаю (по Минску). Но скучать коллеги (белорусские) не дают - в постоянном диалоге находимся. По интеграции", - сказал Бабич журналистам в Москве в кулуарах международной конференции "Евразийская экономическая интеграция".

Бабич отказался комментировать, как идет работа по подготовке плана интеграции, и возможно ли проведение ранее запланированного на первую декаду декабря заседания Высшего госсовета Союзного государства, в ходе которого планируется подписать 31 "дорожную карту" по интеграции.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом в Минске.

Ранее в апреле Бабич стал объектом критики белорусского МИД, который посчитал, что дипломат разрушает отношения между двумя странами.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.

Белоруссия Михаил Бабич

Новости по теме

Новости

Квартальная прибыль "Газпрома" упала на 45%, но оказалась лучше прогнозов

Минздрав пообещал завершить экспертизу "Фризиума" к марту

Минздрав пообещал завершить экспертизу "Фризиума" к марту

ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого

ФСИН опровергла сообщения об обыске у первого замдиректора ведомства Рудого

В Севастополе задержали россиянку, собиравшую военные данные для разведки Украины

В Москве заочно арестовали раввина по делу о книгах из библиотеки Шнеерсона

В Приамурье достроили российскую часть первого автомоста, соединяющего РФ с Китаем

Тихоокеанский флот третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ РФ

В МВД заявили о снижении количества погибших в ДТП в России

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Что произошло за день: четверг, 28 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');