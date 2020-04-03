Правительство предложило ввести Михаила Бабича в совет директоров "Шереметьево"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило список кандидатов в совет директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ), он опубликован на официальном портале правовой информации. В отличие от прошлогоднего списка, там вместо замглавы Росимущества Ильи Петрова указан первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Вместо экс-замминистра транспорта Александра Юрчика (покинул пост в марте 2020 года) в совет номинирован первый замглавы Минтранса - руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Как и год назад, государство выдвинуло главу Росимущества Вадима Яковенко и начальника департамента АНО "Аналитический центр при правительстве РФ" Любовь Нисенбойм, которые являются действующими членами совета.

Совет директоров МАШ сформирован из девяти человек. Кроме выдвиженцев от государства в него номинируются представители основного собственника аэропорта - ООО "Шереметьево холдинг". Сейчас эту компанию в совете представляют предприниматели Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, президент "Шереметьево Холдинг" Роман Зиновьев, первый вице-президент - инвестиционный директор Алексей Смагин, а также гендиректор МАШ Михаил Василенко.