Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев назначил экс-посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Бабича от должности посла в Белоруссии. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске.

Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 года. До этого он занимал должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.