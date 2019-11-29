Прокурор попросил для экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова 14 лет колонии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда Москвы.

По мнению прокурора Амалии Устаевой, он должен отбывать наказание в колонии общего режима.

Кузнецов в январе 2019 года был экстрадирован из Франции. Ему вменили 22 эпизода особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах обманом приобрели у муниципальных предприятий Подмосковья, работающих в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, позже на них купили элитные дома в Швейцарии и Франции, дорогие машины и другое имущество.