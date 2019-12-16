Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов во время оглашения приговора в Басманном суде Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признавшего вину в хищении, растрате и легализации свыше 14 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Кроме того, суд запретил Кузнецову занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Бывшему чиновнику не стали назначать штраф, одна ко суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших, включая администрацию Московской области, о возмещении ущерба более чем на 14 млрд рублей.

Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщалось, он в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном.

В ходе прений государственное обвинение запросило для Кузнецова 14 лет колонии со штрафом в 1 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе на три года. Также прокуратура просила удовлетворить все иски потерпевших.

Согласно фабуле дела, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, установило следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов преступной группы. В частности, 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

Кузнецов, долгое время находившийся за границей, был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года.