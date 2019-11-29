Песков сравнил Путина с домной

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин будет работать 31 декабря, у него нет выходных, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сравнил работу главы государства с домной.

"Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл", - заявил он.

"Я неоднократно уже рассказывал, что если брать с человеческой точки зрения, то у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных - даже если он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток в человеческом понимании находится на работе", - добавил он.

В сентябре пресс-секретарь объяснял, что президент не может позволить себе полноценный отдых, даже на выходные, поскольку ему постоянно поступают ведомственные доклады и документы на подпись, появляются вопросы, требующие срочного решения.

28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. В Госдуме и Минтруда уже объяснили, что даже если он будет одобрен, объявить выходным 31 декабря 2019 года не получится.