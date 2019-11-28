В Госдуме заявили, что сделать 31 декабря выходным в этом году не получится

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в этом году властям не удастся официально сделать 31 декабря выходным днем.

"Есть два пути правового решения вопроса. Первый - это внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс", - сказал Крашенинников, которого цитирует в четверг его пресс-служба. Однако за трудовое законодательство совместно отвечают федеральная и региональная власть, поэтому на рассмотрение Госдумой законопроекта о 31 декабря уйдет больше месяца, пояснил он.

Такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего, 2020 года, сказал депутат. "Второй вариант - не увеличивая количества выходных, правительство РФ может издать постановление о переносе одного выходного на 31 декабря. Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что идея о выходном дне 31 декабря имеет рациональное зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам.

При этом Крашенинников отметил, что, невзирая на отсутствие федерального выходного, руководство организаций вправе решать вопрос о выходном 31 декабря. Для этого ему нужно составить локальный нормативный акт, отметил депутат. "Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул", - сказал Крашенинников.

Ранее в четверг стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня. В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными разговоры о возможности сделать этот день выходным в 2019 году. "Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - говорил Песков.