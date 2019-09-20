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Песков заявил об отсутствии у Путина полноценных выходных

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полноценных выходных у президента РФ Владимира Путина не бывает, но в свободное время он регулярно занимается спортом и встречается с близкими людьми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин не может позволить себе полноценно отдохнуть, "потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения, документооборот не прекращается. Так пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста, как проводит выходные президент.

По словам Пескова, многие документы не могут вступить в силу без подписи главы государства. Кроме того, зачастую Путину требуются консультации с профильными руководителями ведомств перед подписанием документа, пояснил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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