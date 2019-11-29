Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, это открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

"В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генпрокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 ФЗ №149 "Об информации,..." (в части, касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации)", - говорится в сообщении.

Всего в перечне сейчас 27 ресурсов, 20 из которых относятся к сообществам в соцсети "ВКонтакте", два - к платформе "Мой мир", еще два - сайты, один аккаунт в фейсбуке и два источника - в YouTube.

Все эти площадки в разное время и разное количество раз размещали новости, признанные Генпрокуратурой "фейк-ньюс": недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области 1 июня 2019 года; о массовых беспорядках в селе Чемодановка Пензенской области; об обстановке в затопленном Тулуне Иркутской области; о ходе пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края; о якобы разрушении транспортного перехода через Керченский пролив и "о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года".

Также недостоверной информацией признан текст, обозначенный как цитата из Всеобщей декларации прав человека ООН.

Рекордсменами по "фейк-ньюс" Роскомнадзор считает сообщество во "ВКонтакте" "Подслушано Дзержинск" 34 (4 поста и 30 комментариев), сообщество в той же соцсети "Пенза live" (4 поста и 8 комментариев) и сообщество во "ВКонтакте" "PostNews" c 11 комментариями.

Обновление перечня происходит еженедельно.

Этот список призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации в интернете, пояснили в Роскомнадзоре.

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых "фейк-ньюс", был подписан президентом 18 марта. Запрет распространяется на "фейки" в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры.

В случае обнаружения такой информации генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору, который добивается ее незамедлительного удаления или блокирует доступ к ресурсу. В случае возникновения негативных последствий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. руб. для физических лиц до 1,5 млн рублей для юридических лиц.