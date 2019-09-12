Генпрокуратура девять раз просила заблокировать фейки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура с начала действия закона о блокировке фейков направила в Роскомнадзор только девять таких требований, рассказал представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире ведомственного канала. Что именно было признано фейком, он не уточнил.

"Многие общественники и представители журналистского сообщества очень сильно возмущались, говорили, что это приведет к цензуре, что это будет "дубина" в руках госорганов для того, чтобы убирать неугодные ресурсы", - напомнил он.

Направленные в Роскомнадзор требования он назвал "каплей в море".

Куренной напомнил, что, по закону, блокировке подлежат не все фейковые сообщения, а только те, которые общественно значимы и распространение которых может повлечь неблагоприятные последствия.

Он пояснил, что прокуроры субъектов РФ реагируют на случаи возбуждения административных дел по частями 9-11 статьи 13.15 КОАП, которые описывает ответственность за распространение "фейк-ньюс" и передают их вышестоящей инстанции.

Закон о запрете распространять фейки в интернете вступил в силу 29 марта 2019 года. Под него подпадают недостоверные сообщения в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры. При обнаружении такой информации генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору, который добивается ее незамедлительного удаления или блокирует доступ к ресурсу. За отказ ее удалить полагаются штрафы от 30 тысяч рублей для граждан и до 1,5 млн рублей для организаций.