РБК потребует исключения из перечня ресурсов Роскомнадзора с фейковыми новостями

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - РБК намерен добиваться исключения из перечня ресурсов, неоднократно публиковавших "фейк-ньюс", который в пятницу был обнародован Роскомнадзором.

"Руководство РБК намерено обратиться в ведомство за разъяснениями оснований для внесения издания в список, так как в соответствии с законом не несет ответственности за комментарии пользователей в социальных сетях", - говорится в заявлении главного редактора объединенной редакции медиахолдинга Петра Канаева, опубликованном в пятницу.

По словам Канаева, РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации и подчеркивает, что "нарушения закона "Об информации" со стороны издания не было, и на ресурсах РБК "фейковых" материалов не появлялось.

"Включение СМИ в перечень на подобных основаниях (на основании комментариев читателей СМИ в соцсетях - ИФ) создает прецедент. Таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей", - отметил Канаев.

Роскомнадзор, в свою очередь, посчитал необходимым подчеркнуть, что не имеет никаких претензий к средствам массовой информации, комментарии пользователей на страницах которых были признаны "фейк-ньюс". Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс". В сообщении отмечается, что ведомство сочло распространением недостоверной информации именно комментарии пользователей соцсетей, которые те оставили к новостным заметкам СМИ.

"Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет", - подчеркнули в ведомстве.

Черный список Роскомнадзора

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube.

В опубликованном списке оказалось сообщество РБК в "ВКонтакте" из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года; претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было, говорится в сообщении. По данным Роскомнадзора, комментарии содержали недостоверную информацию о ЧП на территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области.

Кроме РБК в перечень ресурсов, публикующих недостоверную информацию, внесены, в частности, страницы в "Вконтакте" Газеты.RU, Mash, MDK и "Лентач".

Пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, или так называемых "фейк-ньюс", был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. Запрет распространяется на "фейки" в сетевых изданиях, а также сайтах традиционных СМИ, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, общественной безопасности или функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры.

В случае обнаружения такой информации генпрокурор или его заместители направляют требование Роскомнадзору, который добивается ее незамедлительного удаления или блокирует доступ к ресурсу. В случае возникновения негативных последствий предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 тыс. руб. для физических лиц до 1,5 млн рублей для юридических лиц.