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Тихоокеанский флот третий год подряд занял первое место среди флотов ВМФ РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам 2019 года получил половину призов главнокомандующего Военно-Морским флотом (ВМФ) России по различным видам боевой подготовки, и в третий раз подряд стал первым среди флотов ВМФ РФ, сообщает пресс-служба ТОФ.

Там отметили, что призами ВМФ отмечены боевые упражнения, выполненные атомными и дизельными подводными лодками ТОФ, действия корабельной ударной группы соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил и отдельно флагмана флота, гвардейского ракетного крейсера "Варяг", кораблей соединения охраны водного района, ракетные стрельбы береговой ракетной бригады флота и самолетов морской авиации флота.

Лучшей в ВМФ также признана штурманская служба ТОФ.

Всего тихоокеанцы получили 19 призов главкома ВМФ.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году командование ТОФ подавало девять заявок на включение в Книгу рекордов Вооруженных Сил сложных упражнений боевой подготовки, которые Тихоокеанский флот выполнил впервые.

Тихоокеанский флот Военно-Морской флот Россия

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