Спасатели подтвердили гибель 15 человек в аварии с автобусом в Забайкалье

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 15 человек погибли, 18 пострадали в результате падения с моста автобуса в Забайкальском крае, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Ранее о пятнадцати погибших сообщал осведомленный источник агентства.

Для эвакуации пострадавших в ДТП планируется привлечь санитарную авиацию.

По предварительным данным, в автобусе находилось 44 человека.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия прибыли 30 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники.

Спасатели оказывали помощь в деблокировании пострадавших из автобуса.