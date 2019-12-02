Экс-доцент Соколов попал в топ-10 самых упоминаемых в российских СМИ персон

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве вошел топ-10 самых упоминаемых в российской прессе персон по итогам ноября.

Такие данные содержатся в "Системе комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом". Соколов занял седьмое место, у него 21 506 упоминаний.

Возглавляет рейтинг по-прежнему президент РФ Владимир Путин, по итогам ноября он получил 270 тыс. ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.

Не сменились лидеры и на трех следующих позициях рейтинга: на втором месте остается президент Украины Владимир Зеленский, СМИ упоминали его 96 502 раза. Третье место с небольшим отрывом - у американского лидера Дональда Трампа (93 462 упоминаний). Премьер РФ Дмитрий Медведев уже полгода не покидает четвертое место в топ-10 рейтинга (63 875 ссылок).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вернулся на пятое место топ-10 СКАН (31 649 ссылок), которое по итогам октября занял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в связи с его активными действиями и переговорами с РФ и США по ситуации в Сирии. Однако в ноябре у президента Турции только девятое место и 19 269 упоминаний в СМИ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает оставаться на шестой строчке (23 383 ссылки).

Далее в рейтинге следуют Соколов, глава МИД РФ Сергей Лавров (восьмая позиция, 20 302), замыкает десятку экс-президент Украины Петр Порошенко (19 167).

Рейтинг СКАН

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в "СКАН" насчитывается 36 993 наименований активных источников. Ежедневно в систему поступает более 600 000 документов. Количество новых источников, загруженных в СКАН в ноябре, составляет 673 наименования.