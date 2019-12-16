Суд рассмотрит апелляцию на арест обвиняемого в убийстве историка Соколова

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на заключение под стражу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей ученицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы, заседание назначено на 12:30 по Москве.

По словам адвоката Александра Почуева, заседание пройдет без личного участия его подзащитного. Возможно, будет использована видеоконференцсвязь.

Как сообщалось, историк Соколов в настоящий момент находится в Москве в специализированном учреждении, где проводят его психолого-психиатрическое освидетельствование.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяцев.