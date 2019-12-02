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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство РФ.

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Из документа следует, что при продаже техники с предустановленными программами потребителю должна быть обеспечена возможность использования предварительно установленных российских программ.

Как отмечается в пояснительной записке, российские пользователи должны иметь возможность использовать приобретаемые смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ" и т.п. без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступала против данного проекта закона. "По сути, то, что делают наши коллеги из Госдумы, - это выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. На iOS (операционная система Apple - ИФ) не переустанавливается ничего стороннего", - сказал "Интерфаксу" директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Android допускает предустановку софта, но если ее сделать обязательно, будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

Владимир Путин

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