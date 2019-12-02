Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство РФ.

Из документа следует, что при продаже техники с предустановленными программами потребителю должна быть обеспечена возможность использования предварительно установленных российских программ.

Как отмечается в пояснительной записке, российские пользователи должны иметь возможность использовать приобретаемые смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ" и т.п. без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступала против данного проекта закона. "По сути, то, что делают наши коллеги из Госдумы, - это выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. На iOS (операционная система Apple - ИФ) не переустанавливается ничего стороннего", - сказал "Интерфаксу" директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Android допускает предустановку софта, но если ее сделать обязательно, будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.