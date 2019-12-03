ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.

"ФБР считает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, например FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой, основанной на данных, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности и условиях использования, а также правовых механизмах, доступных правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах границ России", - цитирует издание текст письма помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру.

Кроме того, Тайсон указал на способность Федеральной службы безопасности России "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".

Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры, подчеркнул Тайсон.

Тайсон отправил письмо в ответ на обращение, отправленное Шумером как в ФБР, так и в Федеральную торговую комиссию (FTC) в июле. Шумер попросил, чтобы агентства изучили потенциальные проблемы национальной безопасности и конфиденциальности, связанные с FaceApp.

Во время выступления в Сенате в понедельник Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения.

"В свете предупреждения ФБР я настоятельно призываю всех американцев рассмотреть возможность немедленного удаления таких приложений, как FaceApp, и действовать с особой осторожностью при загрузке приложений, разработанных в зарубежных странах, которые являются известными противниками (США - ИФ)", - сказал Шумер.

"ФБР не называло другие страны, но я бы, конечно, назвал не только Россию, но и Китай, Иран, есть и другие", - добавил он.