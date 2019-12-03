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ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.

"ФБР считает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, например FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой, основанной на данных, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности и условиях использования, а также правовых механизмах, доступных правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах границ России", - цитирует издание текст письма помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру.

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Кроме того, Тайсон указал на способность Федеральной службы безопасности России "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".

Если будет обнаружено, что FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США, агентство примет меры, подчеркнул Тайсон.

Тайсон отправил письмо в ответ на обращение, отправленное Шумером как в ФБР, так и в Федеральную торговую комиссию (FTC) в июле. Шумер попросил, чтобы агентства изучили потенциальные проблемы национальной безопасности и конфиденциальности, связанные с FaceApp.

Во время выступления в Сенате в понедельник Шумер настоятельно призвал американцев удалить такие приложения, как FaceApp, и подчеркнул, что Россия может быть не единственной страной, которая представляет угрозу национальной безопасности через приложения.

"В свете предупреждения ФБР я настоятельно призываю всех американцев рассмотреть возможность немедленного удаления таких приложений, как FaceApp, и действовать с особой осторожностью при загрузке приложений, разработанных в зарубежных странах, которые являются известными противниками (США - ИФ)", - сказал Шумер.

"ФБР не называло другие страны, но я бы, конечно, назвал не только Россию, но и Китай, Иран, есть и другие", - добавил он.

ФБР Россия

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