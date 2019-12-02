Медведев поручил оцифровать советское законодательство

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Советские нормативные акты необходимо оцифровать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"То, что касается советского законодательства, многое приходится делать вручную, перечитывать эти документы на бумаге" - сказал Медведев на совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

Премьер дал представителям профильных министерств поручение оцифровать документы советских времен. Он рассказал, что устаревшие акты никогда не актуализировались.

"Нет единого архива ведомственных актов, поэтому в этой системе тоже нужно внедрять современные технологии", - сказал Медведев. Премьер отметил, что если на данные цели потребуются средства, их необходимо определить.

Медведев подчеркнул, что в новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим и абсурдным требованиям. "Но я об этом сразу сказал и ещё раз хочу повторить: нужно быть максимально аккуратными с теми нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан", - сказал премьер. Он подчеркнул, что все эти льготы должны быть сохранены.

"Регуляторная гильотина"

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторной гильотины".

Провести реформу необходимо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

11 сентября Медведев подписал поручение о прекращении действий нормативных актов СССР и РСФСР до конца текущего года.

В свою очередь, вице-премьер - глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, сообщил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства. По его словам, перечень содержит более 20 тыс. актов.

В понедельник, 2 декабря, стало известно, что Минюст предложил прекратить действие изданных в СССР и уже не применяемых на практике более 3700 документов.